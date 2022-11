PSG : Après sa terrible désillusion, Sergio Ramos est fixé

Amadou Diawara

Malgré sa résurrection au PSG, Sergio Ramos n'a pas été convoqué par Luis Enrique pour la Coupe du Monde au Qatar. Selon la presse espagnole, le sélectionneur de la Roja aurait décidé de se passer des services du numéro 4 du PSG car il ne fera pas jouer son équipe dans une défense à trois et parce qu'il veut des joueurs rapides.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Sergio Ramos a vécu une première saison cauchemardesque, et ce, à cause de ses blessures à répétition. Mais depuis le début de cette saison, le numéro 4 parisien revit et enchaine les matchs de haut niveau. Toutefois, cela n'aura pas suffi pour convaincre Luis Enrique, le sélectionneur de l'Espagne.

Luis Enrique ne va pas jouer avec une défense à trois

Malgré son inscription dans la pré-liste de Luis Enrique, Sergio Ramos ne disputera pas la Coupe du Monde au Qatar. En effet, le défenseur du 4 du PSG ne fait pas partie des 26 joueurs convoqués par le sélectionneur de l'Espagne.

Luis Enrique veut des joueurs rapides pour le Qatar