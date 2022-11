PSG : Lionel Messi interpelle Neymar avant la Coupe du Monde

Amadou Diawara

Convoqué par leurs sélections respectives, Lionel Messi et Neymar vont disputer la Coupe du Monde, qui va démarrer ce dimanche. Avant l'entrée en lice de l'Argentine dans la compétition, la Pulga a estimé que le Brésil faisait partie des favoris. D'ailleurs, Lionel Messi a reconnu indirectement qu'il se méfiait de Neymar.

Sans surprise, Lionel Messi et Neymar ont été appelés par les sélectionneurs de l'Argentine et du Brésil pour disputer la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre).

PSG : Neymar reçoit un incroyable message avant la Coupe du monde https://t.co/ytm40vci4e pic.twitter.com/1AOAJi8Kmw — le10sport (@le10sport) November 15, 2022

«Le Brésil a un bloc de joueurs avec beaucoup de qualité »

Lors d'un entretien accordé à Movistar + , Lionel Messi a annoncé la couleur avant le lancement de la Coupe du Monde. Et d'après le numéro 30 du PSG, le Brésil de Neymar est l'un des favoris pour le Mondial au Qatar.

«Ils ont Ney...»