Foot - PSG

PSG : Neymar reçoit un incroyable message avant la Coupe du monde

Publié le 15 novembre 2022 à 10h15

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Etincelant depuis le début de saison, Neymar va arriver à la Coupe du monde en très grande forme. L’attaquant du PSG a retrouvé son meilleur niveau, une excellente nouvelle pour le Brésil qui veut remporter son 6ème Mondial. Richarlison, son coéquipier en sélection, s’est confié sur le numéro 10 brésilien.

Après un exercice compliqué sous les ordres de Mauricio Pochettino, Neymar est revenu à son tout meilleur niveau. Excellent avec le PSG depuis le début de saison, l’international brésilien affole les compteurs. Une aubaine pour Christophe Galtier mais surtout pour le Brésil qui entend réaliser une grande Coupe du monde.

« Il est une véritable idole pour moi »

Interrogé sur Neymar, Richarlison a été très élogieux. « C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, il est une véritable idole pour moi. Sur le terrain, c'est formidable de jouer avec lui car il est toujours là pour nous mettre dans une situation de but. Je l'admire tellement. Qu'on le veuille ou non, Neymar est un as, un joueur hors norme, a ajouté l'ancien d'Everton. Donc nous faisons tout pour qu'il se sente bien » , admet l’attaquant de Tottenham dans un entretien accordé à Eurosport .

PSG : Une polémique éclate avec Mbappé, la vérité est révélée https://t.co/2XySyibQW5 pic.twitter.com/OzhlRkFTjY — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

Neymar a séduit Richarlison