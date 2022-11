Foot - PSG

PSG : Snobé pour la Coupe du monde au Qatar, Sergio Ramos sort du silence

Publié le 14 novembre 2022 à 15h00

Pierrick Levallet

Alors qu’il enchaîne les matchs avec le PSG depuis le début de saison, Sergio Ramos aurait pu prétendre à une place dans la sélection espagnole pour la Coupe du monde au Qatar. Mais finalement, Luis Enrique ne l’a pas pris et a privilégié d’autres options. Sur les réseaux sociaux, le joueur de 36 ans est donc sorti du silence après cette désillusion.

De retour en pleine forme cette saison après une première année dans la capitale où il a été miné par les blessures, Sergio Ramos enchaîne enfin les matchs avec le PSG. L’Espagnol bénéficie d’un statut de titulaire sous Christophe Galtier. Et son retour au top de ses capacités a relancé le débat autour de son absence avec la sélection espagnole. Sergio Ramos était redevenu une sérieuse option à l’approche de la Coupe du monde au Qatar. Mais finalement, Luis Enrique a préféré se passer de ses services, lui préférant Aymeric Laporte ou encore Pau Torres. Alors qu’il pouvait disputer le cinquième Mondial de sa carrière, Sergio Ramos regardera le tournoi depuis chez lui.

«Cette saison, je me sens à nouveau moi-même»

Sur son compte Instagram , le joueur du PSG est d'abord revenu sur son calvaire de la saison dernière et son retour en forme. « La saison dernière a été difficile, en raison des blessures et de l'adaptation à un nouveau club et à une ville différente. J'ai travaillé corps et âme pour me rétablir et me sentir à nouveau comme avant, guidée par les objectifs et les rêves que l'on se fixe et que l'on se donne toujours. Heureusement, je peux dire que cette saison, je me sens à nouveau moi-même et je recommence à apprécier le football, mon club et une grande ville comme Paris » explique-t-il.

«Le Mondial ? C'était l'un de ces grands rêves que je voulais réaliser»