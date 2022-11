Foot - PSG

PSG : Les confidences de Galtier sur cette recrue de Campos

Publié le 13 novembre 2022 à 20h30

Hugo Chirossel

Vainqueur de l’AJ Auxerre ce dimanche (5-0), le PSG passera la trêve internationale avec cinq points d’avance sur le RC Lens en tête de la Ligue 1. Cette rencontre a également été témoin du premier but d’Hugo Ekitike sous les couleurs parisiennes, lui qui est arrivé l’été dernier en provenance du Stade de Reims. Christophe Galtier a révélé ce qu’il avait confié à son joueur, dans une période où l’attaquant âgé de 20 ans était frustré par son temps de jeu.

Le Paris Saint-Germain passera la Coupe du monde en étant toujours invaincu. Le PSG a poursuivi sa série d’invincibilité ce dimanche, en s’imposant face à l’AJ Auxerre (5-0). Les Parisiens comptent cinq points d’avance sur leur dauphin, le RC Lens, à la première place du classement de Ligue 1. Face aux Auxerrois, Hugo Ekitike a pu marquer son premier but depuis son arrivée au sein du club de la capitale, un vrai soulagement pour lui, comme il l’a confié à l’issue de la rencontre.

PSG : Après sa traversée du désert, Ekitike est soulagé https://t.co/ZytrRqhw6g pic.twitter.com/XOXG3e8MHC — le10sport (@le10sport) November 13, 2022

« Je lui disais de profiter de chaque instant »

En conférence de presse, Christophe Galtier s’est exprimé au sujet de son attaquant, peu utilisé depuis le début de la saison et qu’il a tenté de rassurer en cette première partie de saison. « Hugo avait demandé à échanger avec moi. C’est très structuré la manière dont on a eu notre échange. Il rongeait son frein, il était dans la frustration. Je lui disais de profiter de chaque instant dans les séances et être au contact des meilleurs joueurs au monde. Je lui disais qu’il était dans un effectif incroyable. La progression passe par les matchs et les minutes jouées », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par RMC Sport .

« Il avait lâché à ce moment-là »