Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé a provoqué une révolution à Paris

Publié le 13 novembre 2022 à 13h10

Arrivé au PSG cet été, Christophe Galtier a très vite disposé son équipe en 3-4-3. Un système innovant, qui a surpris ses adversaires. Mais très vite, le club parisien est apparu prévisible, poussant le technicien à modifier sa tactique. La sortie de Kylian Mbappé en septembre dernier et les discussions avec les cadres ont fini par faire pencher la balance.

Successeur de Mauricio Pochettino au PSG, Christophe Galtier a opéré des choix forts dès son arrivée. L'un des changements les plus marquants est sans aucun doute son passage au 3-4-3. Une décision qui avait déplu à Kylian Mbappé, positionné dans un rôle de pivot. Lors d'un rassemblement avec l'équipe de France, le joueur avait évoqué son malaise.

« À Paris, on me demande de faire le pivot »

« J'ai beaucoup plus de liberté (en équipe de France), le coach (Didier Deschamps) sait qu'il y a un numéro 9 comme Olive (Giroud), qui occupe les défenses, et moi, je peux me balader, aller dans l'espace, demander les ballons. À Paris, c'est différent, il n'y a pas cela, on me demande de faire le pivot » avait déclaré Mbappé le 22 septembre dernier.

La sortie de Mbappé a fait réagir Galtier