Foot - PSG

PSG : Char à voile, polémiques… Christophe Galtier est tombé de haut

Publié le 11 novembre 2022 à 22h30

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé au PSG l’été dernier, Christophe Galtier savait pertinemment où il mettait les pieds. Depuis sa prise de fonction, le technicien français a déjà été confronté à plusieurs polémiques, dont celles du char à voile ou encore le #PivotGang de Kylian Mbappé. Une charge de travail supplémentaire qui a surpris l’ancien coach de l’OGC Nice.

Depuis son arrivée au PSG, Christophe Galtier n’a pas eu le temps de souffler. La Coupe du monde tombe au bon moment pour le technicien français qui va enfin voir la pression retomber un peu. S’il se sait jugé sur le plan sportif, Galtier savait également que l’extrasportif aurait un grand rôle. Cela a commencé avec sa déclaration sur les trajets en train. « Je me doutais qu'on aurait droit à cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile », avait plaisanté le coach du PSG. Une blague de mauvais goût qu’il a dû justifier…

« C'était une blague de mauvaise qualité »

Un jour après, Christophe Galtier a fait son volte-face. « C'était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment. J'ai des joueurs qui font très attention au climat, j'ai des joueurs sérieux, on a un club qui fait attention. On a fait 2 h 45 de bus pour aller à Lille, au retour 2 h 45 de bus, on est conscient des enjeux sur le plan climatique », s’était défendu l’ancien entraîneur de l’OGC Nice.

PSG : Nouvelles révélations sur la relation entre Christophe Galtier et Kylian Mbappé https://t.co/9HfZZWK9wr pic.twitter.com/rE1hmlfyfe — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

Christophe Galtier ne s’attendait pas à ça