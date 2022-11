Foot - PSG

Qatar 2022 : Avant la Coupe du monde, voilà les premières victimes au PSG

Publié le 11 novembre 2022 à 20h00

Arthur Montagne

A un peu plus d'une semaine du début de la Coupe du monde au Qatar, les listes ont quasiment toutes été dévoilées, et du côté du PSG, ils seront nombreux à défendre les couleurs de leur sélection. Néanmoins, il y a également des déçus, et non des moindres.

Le 20 novembre, le coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar sera donné. L'occasion pour de nombreux joueurs de s'illustrer dans la compétition que tous les footballeurs rêvent de disputer. Et du côté du PSG, ils seront nombreux à jouer les premiers rôles, avec la France (Mbappé, Kimpembe), le Brésil (Marquinhos, Neymar), l'Argentine (Messi), le Portugal (Nuno Mendes, Vitinha, Danilo Pereira) ou encore l'Espagne (Soler, Sarabia), le Costa Rica (Navas) et le Maroc (Hakimi). Au total, 12 Parisiens seront présents au Qatar. Mais d'autres suivront ça devant leur télévision. Et si Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma savent depuis plusieurs mois qu'ils ne disputeront pas la Coupe du monde, l'Italie n'étant pas qualifiée, pour d'autres, ce fut le coup de massue.

Sergio Ramos y a cru...

La décision la plus attendue venait d'Espagne où Sergio Ramos a retrouvé un bon niveau et a surtout laissé derrière lui ses pépins physiques. Mais l'ancien capitaine du Real Madrid n'a pas été convoqué par Luis Enrique. Un coup dur pour Sergio Ramos qui espérait disputer une cinquième Coupe du monde de suite et qui avait tout fait pour convaincre le sélectionneur de la Roja . En vain. Sans surprise, ses compatriotes Sergio Rico, Juan Bernat et Fabian Ruiz ne seront pas non plus au Qatar avec l'Espagne. Carlos Soler et Pablo Sarabia seront donc les deux Espagnols du PSG à la Coupe du monde. Et Sergio Ramos n'améliorera probablement jamais son record de 180 sélections.

Mukiele partait de trop loin, Sanches seul Portugais à rester à Paris

Mais d'autres Parisiens ont du être déçus. A commencer par Renato Sanches. Arrivé au PSG l'été dernier, l'ancien milieu de terrain du LOSC n'a pas réussi à s'imposer, notamment à cause des blessures et n'a donc pas été convoqué par Fernando Santos. C'est d'autant plus difficile à accepter pour Renato Sanches (32 sélections) que ses trois compatriotes au PSG ont été appelés. Nuno Mendes, Vitinha et Danilo Pereira seront tous les trois avec le Portugal. De son côté, Nordi Mukiele espérait peut-être convaincre Didier Deschamps en signant au PSG. Mais l'ancien du RB Leipzig, qui ne compte qu'une sélection, n'a plus été convoqué depuis septembre 2021 et le passage à une défense à quatre était encore plus rédhibitoire. Nordi Mukiele n'accompagnera pas Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe au Qatar avec l'équipe de France.