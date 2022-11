Foot - PSG

PSG : Clash, Mbappé… L’OM se fait attaquer, nouveau scandale pour le Qatar

Publié le 10 novembre 2022 à 07h00

Comme annoncé par Médiapart il y a quelques jours, le PSG aurait fait appel à une agence de communication pour créer de faux comptes Twitter et nuire à certaines personnalités comme Kylian Mbappé, mais aussi à l'OM. Un procédé qui aurait été validé par les responsables parisiens et notamment par Nasser Al-Khelaïfi.

En octobre dernier, Kylian Mbappé avait fait la UNE de l'actualité. Selon plusieurs sources proches du joueur, il aurait pris la décision de quitter le PSG suite à des promesses non-tenues par ses dirigeants sur le recrutement. Mais les échecs survenus lors du dernier mercato estival ne sont pas les seuls arguments avancés. Selon Médiapart , Mbappé serait au cœur d'un scandale, qui implique Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG soupçonnée d'avoir mis en place une armée numérique

A en croire le média, le PSG aurait chargé une agence de communication de créer de faux comptes sur Twitter afin de nuire à certains membres du club comme Kylian Mbappé, mais aussi à l'OM. Une stratégie qui s'articulerait autour d'un compte de référence intitulé « Paname Squad ». Comme le confirme le journaliste Romain Molina, ce compte se serait pris aussi à l'OM, rival historique du PSG.

Le club aurait laissé passer des insultes contre l'OM

« Le compte Paname Squad (validé par le PSG et Nasser Al-Khelaïfi) écrit « ville de salopes ». Là, c’est de l’amateurisme. En lisant ça, tu te dis, c’est des guignols. C’est de la farce. Que le club valide avec une boite de communication que des comptes à 1000 abonnés sur Twitter fasse des campagnes pour traiter des gens de salopes et la ville de Marseille de salope… Et que ça utilise l’argent du club et donc de l’émir du Qatar pour faire ça… Vous ne pouvez pas mieux utiliser l’argent? » a confié le journaliste lors d'une vidéo publiée sur Youtube .

