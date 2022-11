Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos prépare un coup à cause de Messi, Neymar et Mbappé

Publié le 9 novembre 2022 à 19h10

Pierrick Levallet

Ayant un effectif composé de beaucoup d’internationaux, le PSG pourrait se retrouver en difficulté après le Mondial. Le secteur offensif est notamment en danger, compte tenu du peu de profondeur de banc dont Christophe Galtier dispose. Ainsi, Luis Campos aurait prévu le coup et souhaiterait attirer un nouvel attaquant dans la capitale.

Si la Coupe du monde est particulièrement attendue par les fans de football, elle est plutôt synonyme d’inquiétude au PSG pour le reste de la saison. Le club de la capitale dispose d’un grand nombre d’internationaux qui s’envoleront pour le Qatar dans quelques jours. Au retour du Mondial, les joueurs n’auront que peu de temps pour se reposer. Le secteur offensif du PSG est notamment très concerné.

Inquiétude après le Mondial au PSG ?

Avec Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi qui participeront de la Coupe du monde, le PSG peut se retrouver en difficulté une fois le Mondial terminé. Pablo Sarabia et Hugo Ekitike ne se sont pas montrés à leur avantage, et Carlos Soler est plus utilisé comme un milieu de terrain. De ce fait, Luis Campos voudrait ajouter un peu de profondeur de banc dans le secteur offensif cet hiver.

Campos veut un nouvel attaquant