Transferts - PSG : Galtier prépare un gros coup sur le mercato

Toujours en quête de nouveaux talents, le PSG se penche déjà sur les prochaines périodes de mercato. Christophe Galtier et Luis Campos, qui visent notamment du renfort au poste d’attaquant, étudient déjà leurs possibilités à cet effet pour les mois à venir et ont coché plusieurs noms.

Interrogé lundi au micro de Canal +, Luis Campos évoquait le prochain mercato hivernal du PSG : « Le mercato de toutes les équipes va dépendre de ce qu’il se passe au Mondial, notamment s’il y a des blessures. C’est impossible de dire maintenant ce que va être le mercato PSG en janvier, comme d’autres équipes », s’est contenté de répondre le conseiller sportif du PSG.

À en croire les dernières tendances, le PSG semble toujours autant déterminé à recruter un nouveau défenseur après son échec avec Milan Skriniar cet été, mais Luis Campos ainsi que Christophe Galtier, l’entraîneur du club de la capitale, ont également un autre poste en vue.

🚨‼️ #PSG are already outlining the market strategy for 2023. To date, Campos and Galtier have already identified the next targets for the attack. 📌 The future of #Messi is also being discussed. The 🇦🇷 will make his decision after the #WorldCup: many options on the table. 🐓⚽️