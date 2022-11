Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos annonce la couleur pour le mercato hivernal

Publié le 7 novembre 2022 à 13h30 - mis à jour le 7 novembre 2022 à 13h31

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, le PSG semble toujours en quête d’un renfort de premier choix au poste de défenseur central, dossier qui n’avait pas pu aboutir l’été dernier. Luis Campos a été interrogé sur le cas Milan Skriniar et annonce la couleur pour le mois de janvier.

Faut-il s’attendre à un mercato hivernal agité pour le PSG ? Désireux d’attirer un défenseur central l’été dernier, Luis Campos avait fait de Milan Skriniar une priorité absolue, mais le défenseur slovaque de 27 ans était finalement resté à l’Inter Milan malgré un contrat qui arrivera à expiration en juin prochain. D'autres pistes ont ensuite été activées par le conseiller sportif du PSG au même poste, comme Mohamed Simakan (22 ans, RB Leipzig), Axel Disasi (24 ans, AS Monaco), mais sans plus de réussite qu'avec Skriniar. Et le club de la capitale a donc démarré sa saison avec un manque criant à ce poste de défenseur central.

Le PSG cible toujours Skriniar

Malgré cet échec, le PSG n’a pas jeté l’éponge dans le feuilleton Milan Skriniar et envisage de revenir à la charge au mois de janvier puisque Luis Campos aurait pour projet de racheter ses six derniers mois de contrat auprès de l’Inter. Mais dans son discours, le conseiller sportif du PSG est plus mesuré en ce qui concerne le mercato hivernal.

