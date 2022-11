Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour Skriniar

Publié le 6 novembre 2022 à 23h10

Arnaud De Kanel

Toujours désireux de recruter Milan Skriniar, Luis Campos ne lâche pas l'affaire. Au PSG, on tente par tous les moyens d'attirer le Slovaque tandis qu'à l'Inter, les Italiens affichent une grande confiance pour prolonger son contrat. Ce samedi, on apprend que les Nerazzurri se seraient penchés sur un jeune défenseur central. Une ouverture pour le PSG ?

Et si l'Inter Milan n'était finalement pas si confiant que cela dans la prolongation de Milan Skriniar ? Le défenseur slovaque courtisé par le PSG n'a toujours pas prolongé malgré l'offre des Nerazzurri . De plus, on apprend que les dirigeants italiens avancent sur une piste en défense centrale.

L'Inter veut prolonger Skriniar...

D'après les informations du journaliste Rudy Galetti, l'Inter a toujours la volonté de prolonger son taulier slovaque. Or, ce n'est pas le dossier brûlant à Milan car les dirigeants pensent à un autre nom.

... mais s'active sur une nouvelle piste !