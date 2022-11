Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Campos réclame son transfert pour cet hiver

Publié le 9 novembre 2022 à 09h30

Thomas Bourseau

En marge du mercato hivernal qui reprendra ses droits après le Mondial, Luis Campos pourrait se lancer sur les traces de Joao Felix dès le mercato hivernal au vu de la tournure prise dans ce feuilleton de l’autre côté des Pyrénées. Le Portugais aurait même réclamé à son agent Jorge Mendes son départ des Colchoneros.

Du haut de ses 22 ans, Joao Felix pourrait plier bagage au cours du mercato hivernal de 2023 soit deux saisons et demi après son arrivée à l’Atletico de Madrid en provenance du Benfica Lisbonne pour remplacer à l’époque Antoine Griezmann qui était parti au FC Barcelone. Cependant, en raison du style de jeu prôné par l’entraîneur Diego Simeone à la tête de l’effectif des Colchoneros , Joao Felix n’est jamais réellement parvenu à faire son trou au sein du club rojiblanco et d’afficher le niveau qui était le sien au Benfica Lisbonne. Cela fait à présent quelque temps que le nom de Joao Felix revient avec insistance sur le marché des transferts et une nouvelle fois, il est lié au PSG.

L’Atletico de Madrid et Joao Felix… le divorce serait consommé

Comme ce fut le cas au printemps dernier dans le cadre de l’éventuelle succession de Kylian Mbappé qui n’avait alors pas encore prolongé son contrat pour trois saisons supplémentaires au PSG, la direction du club de la capitale serait sur les rangs pour Joao Felix sous l’impulsion de Luis Campos, conseiller football du PSG. Devant se contenter de simples entrées en jeu cette saison, Felix n’entrerait plus dans les plans de Diego Simeone qui s’est déjà livré sur son cas à plusieurs reprises ces dernières semaines. Directeur du média Ok Diario , le journaliste Eduardo Inda révélait récemment sur le plateau d’ El Chiringuito que l’attaquant portugais devrait quitter quoi qu’il arrive l’Atletico de Madrid.

Joao Felix a demandé son départ à Jorge Mendes pour janvier