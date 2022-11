Foot - PSG

PSG : Neymar reçoit un énorme hommage au FC Barcelone

Publié le 8 novembre 2022 à 22h10

Pierrick Levallet

Dans une forme étincelante depuis le début de saison, Neymar brille avec le PSG. La star de 30 ans semble s’être préparée minutieusement pendant l’été afin de retrouver son véritable niveau. De quoi satisfaire le PSG, mais aussi le Brésil à l’approche du Mondial. D’ailleurs, l’un de ses coéquipiers en sélection n’a pas manqué de s’enflammer pour lui.

Régulièrement touché par les blessures depuis qu’il est arrivé au PSG, Neymar s’est repris en main cet été. Le Brésilien s’est parfaitement préparé pendant la pré-saison afin d’être au maximum de ses capacités. Et cela a l’air d’avoir fonctionné. Sous les ordres de Christophe Galtier, la star du PSG brille en cette première partie de saison. Le grand Neymar est de retour.

Mercato - PSG : Mbappé, Messi, Neymar... Un coup de tonnerre se prépare https://t.co/Rf4ljxa66t pic.twitter.com/U3E1APtzQB — le10sport (@le10sport) November 8, 2022

Neymar brille depuis le début de saison

Très impliqué dans le jeu offensif et n’hésitant pas à participer aux tâches défensives, Neymar est l’un des joueurs qui parcourent le plus de kilomètres au PSG. Sur le plan offensif, le Brésilien en est déjà à 15 buts et 12 passes décisives en seulement 19 matchs. À la Coupe du monde, Neymar promet d’être particulièrement redoutable.

«C'est un grand footballeur et une grande personne»