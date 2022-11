Foot - PSG

PSG : Le Bayern Munich lance le choc de Ligue des Champions

Publié le 8 novembre 2022 à 00h30

Axel Cornic

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a opposé le Paris Saint-Germain au Bayern Munich. Un véritable choc entre deux candidats au titre final, qui ne simplifie pas les plans des Parisiens. Pourtant, en Bavière on ne semble pas être très heureux d’avoir tiré le PSG...

C’est une deuxième place qui coute cher au PSG. En ne terminant pas en tête de son groupe, le club de la capitale était condamné à tirer une grosse écurie pour la suite de la Ligue des Champions. C’est exactement ce qui s’est passé, puisque c’est le Bayern Munich qui se mettra en travers de la route du PSG, cet hiver.

« C'est l'une des meilleures équipes du monde »

Dès le tirage au sort, le ton a été donné par les Bavarois, qui ne semblent pas vraiment rassurés d’avoir tiré le PSG aussi tôt dans la compétition. « Ça va être un match difficile, mais nous avons vraiment envie de jouer ces matchs de Ligue des champions », a déclaré le directeur sportif Hasan Salihamidzic, au micro de RMC Sport . « C'est l'une des meilleures équipes du monde, avec certains des meilleurs joueurs. C'est vraiment une équipe fantastique. Nous allons faire de notre mieux et nous verrons ce qu'il va se passer ».

« C’est le tirage le plus difficile que l’on pouvait avoir, mais c’est peut-être une bonne chose »

Même son de cloche du côté d’Oliver Kahn, gardien emblématique du Bayern Munich, dont il est désormais le président. « Va falloir veiller à ce que notre équipe joue au plus haut niveau. Le PSG a une équipe très équilibrée, ils ont des joueurs très expérimentés et de classe mondiale, mais nous aussi » a-t-il expliqué, au micro de Sky Sports . « C’est le tirage le plus difficile que l’on pouvait avoir, mais c’est peut-être une bonne chose. La saison dernière tout le monde nous donnait grand favori face à Villarreal.. . ».

« Cette fois, pas d'au revoir »