PSG : Galtier reçoit un improbable conseil de... Rabiot

Publié le 8 novembre 2022 à 01h45

Arnaud De Kanel

Formé au PSG, Adrien Rabiot n'a pas oublié son club d'enfance pour lequel il a joué en professionnel avant de rejoindre la Juventus. D'ailleurs, il a retrouvé le club de la capitale mercredi dernier pour la rencontre de Ligue des champions qui a coûté la première place du groupe au PSG. Le milieu de terrain tricolore sait ce que Christophe Galtier doit améliorer.

De retour en grande forme avec la Juventus, Adrien Rabiot n'a rien pu faire pour empêcher la défaite des siens face au PSG en Ligue des champions. Néanmoins, c'est à cause de la bonne prestation de la Juventus que le PSG a perdu la première place de son groupe au profit de Benfica. Adrien Rabiot a donné quelques conseils à Christophe Galtier pour la suite.

«Sur ce match, j'ai trouvé le PSG plus en difficultés»

« Sur ce match, j'ai trouvé le PSG plus en difficultés qu'à l'aller. Quand on a commencé le match, on a tout de suite pressé haut. On était sur de l'individuelle, on a mis une grosse pression, ils ont été quand même assez en difficultés. On sait très bien que devant ils ont de la magie et que parfois, ça suffit à faire la différence » a confié le Duc au micro de Canal+ .

«Il y a certainement des choses à régler»