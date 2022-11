Foot - Mercato - PSG

Transferts : PSG, Juventus… Ça bouge pour le mercato de Rabiot

Publié le 4 novembre 2022 à 14h00

Axel Cornic

En fin de contrat à la Juventus, Adrien Rabiot pourrait faire un retour fracassant en France. Son entourage et surtout sa mère aimeraient boucler un retour au Paris Saint-Germain, son club formateur qu’il avait quitté en très mauvais termes en 2019. Pourtant, l’avenir de ce dossier semble encore loin d’être joué, avec Massimiliano Allegri qui aimerait retenir Rabiot encore quelques temps.

C’est une poste qui a commencé à faire surface en fin de saison dernière. Avec le départ de Leonardo et l’arrivée d’une nouvelle direction, Véronique Rabiot aurait relancé les contacts avec le PSG afin de préparer un incroyable retour de son fils Adrien, qui est l’un des rares titis à s’être imposé en équipe première depuis le début de l’ère QSI, avec Presnel Kimpembe. Les choses pourraient accélérer, puisque la fin de son contrat avec la Juventus approche à grands pas.

Mercato - PSG : Beckham a déjà tout prévu pour Lionel Messi https://t.co/ubZm2WvRFP pic.twitter.com/s6ClE6C5HG — le10sport (@le10sport) November 4, 2022

Rabiot a refusé Manchester United cet été

En Italie, Adrien Rabiot passe par toutes les situations depuis un an. L’international français a en effet semblé pouvoir revenir au premier plan avec le retour de Massimiliano Allegri, mais lors du dernier mercato les dirigeants l’ont clairement poussé vers la sortie. Un transfert à 20M€ semblait même pouvoir être bouclé, mais les négociations avec Manchester United sont finalement tombées à l’eau.

Allegri, son premier soutien à Turin

Depuis le début de cette saison, Adrien Rabiot est redevenu un pilier inamovible du dispositif de Massimiliano Allegri. Il a d’ailleurs réalisé des prestation très abouties, avec notamment deux doublés en Ligue des Champions face au Maccabi Haïfa (3-1), puis en Serie A face à Empoli (4-0). Suffisant pour pousser les Bianconeri à lui proposer une prolongation de contrat… qui ne semble pas satisfaire son entourage pour le moment.

La Juve veut le prolonger d’une année, mais Véronique Rabiot...