Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos vise un crack à 30M€, un accord bientôt trouvé pour son transfert ?

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Cody Gakpo suscite également l’intérêt de Manchester United qui disposerait d’une grosse longueur d’avance dans ce dossier. Les Red Devils seraient en pourparlers avec le PSV Eindhoven et pourraient prochainement trouver un accord pour l'arrivée de l'ailier néerlandais en janvier.

Avec 13 buts et 16 passes décisives au compteur, Cody Gakpo est l’une des sensations de ce début de saison, au point que son transfert pourrait être acté dès le mois de janvier. Les prestations de l’ailier néerlandais du PSV Eindhoven ne sont pas passées inaperçues en Europe, puisque le PSG ou encore Manchester United seraient notamment attentifs.

🚨🗣️ Talks between #PSV and #ManchesterUnited for Coady #Gakpo are progressing quickly and positively. #MUFC🫱🏻‍🫲🏼 The feeling is that an agreement for the 🇳🇱 left-winger - highly requested by #TenHag - could be reached already in the coming weeks.🐓⚽️ #Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/uvSNWxXOUj