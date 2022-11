Foot - PSG

PSG : Après sa terrible désillusion, Sergio Ramos est interpellé par Achraf Hakimi

Malgré un début de saison convaincant avec le PSG, Sergio Ramos ne disputera pas la Coupe du Monde au Qatar avec l'Espagne. En effet, Luis Enrique a décidé de se passer des services du numéro 4 parisien. Après l'annonce de la liste du sélectionneur de la Roja, Achraf Hakimi a tenu à envoyer un gros message à Sergio Ramos.

Après une première saison cauchemardesque au PSG, Sergio Ramos renait de ses cendres. Épargné par les blessures, le numéro 4 parisien enchaine les gros matchs et est un élément important du XI de Christophe Galtier. Toutefois, Sergio Ramos n'a pas réussi à convaincre Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, pour autant.

Sergio Ramos Best defend in the world 👏🏽