PSG : Gerard Piqué répond à Sergio Ramos

Publié le 11 novembre 2022 à 07h10

Arthur Montagne

Quelques jours après son annonce, Gerard Piqué a tenu à remercier Sergio Ramos qui lui avait rendu un bel hommage. Le néo-retraité s'est montré très heureux du message envoyé par son ancien compère en sélection espagnole.

Rivaux en clubs et compère en sélection, Gerard Piqué et Sergio Ramos ont toujours entretenu une relation très particulière. L'un est Catalan, l'autre était capitaine du Real Madrid, mais cela ne les a pas empêchés de former l'une des charnières les plus marquantes du siècle. Par conséquent, lorsque Gerard Piqué annonce sa retraite, Sergio Ramos lui rend hommage.

Geri, te lo digo en andaluz: ¡que te quiten ‘lo bailao’, crack! 😉 ¡Disfruta de la vida! pic.twitter.com/Qt0MSTPj73 — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 3, 2022

Ramos rend hommage à Piqué...

En effet, sur Twitter , Sergio Ramos avait été l'un des premiers à envoyer un message à Gerard Piqué. « Geri, je te le dis en andalou: qu'ils t'enlèvent la danse, crack ! Profite de la vie ! », écrivait le défenseur du PSG. Et le néo-retraité l'a remercié.

... qui lui répond