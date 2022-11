Foot - PSG

PSG : Un gros indice est lâché sur l'avenir de Messi

Publié le 11 novembre 2022 à 04h15

A 10 jours du début de la Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi a récemment réconnu que c'était probablement son dernier Mondial. Néanmoins, Lionel Scaloni est beaucoup moins affirmatif et relance totalement l'avenir du numéro 30 du PSG.

Auteur d'un excellent début de saison avec le PSG, Lionel Messi aborde la Coupe du monde au Qatar avec l'espoir de décrocher son premier titre mondial. Ce sera d'ailleurs probablement sa dernière chance. Et pour cause, La Pulga dispute sa dernière Coupe du monde.

«J'ai déjà de la chance de pouvoir participer à cette Coupe du monde à l'âge de 35 ans»

« J'ai déjà de la chance de pouvoir participer à cette Coupe du monde à l'âge de 35 ans. Il faut être réaliste, je me sens très bien physiquement, mieux que l'année dernière. Mentalement, physiquement, après avoir passé le Covid », expliquait récemment Lionel Messi.

«J'espère que ce ne sera pas la dernière Coupe du monde de Messi»