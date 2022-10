Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi sort enfin du silence pour son avenir

Publié le 21 octobre 2022 à 10h00

Alors qu’il approche de la fin de sa carrière, Lionel Messi reste dans le flou pour son avenir. Le PSG souhaite le prolonger comme vous l’a indiqué le10sport.com, alors que le FC Barcelone se verrait bien rapatrier son ancienne star. Cependant, l’attaquant de 35 ans a d’autres priorités en tête, souhaitant se focaliser sur le Mondial au Qatar.

A 35 ans, Lionel Messi approche indiscutablement de la fin de sa carrière, mais l’identité de son dernier club demeure incertaine. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le PSG, qui a entamé les premières démarches pour le prolonger comme vous l’a annoncé le10sport.com, Messi figure également dans les petits papiers du FC Barcelone et de certaines franchises de MLS, à l’instar de l’Inter Miami. Le numéro 30 du PSG devra donc bientôt trancher pour son avenir, mais celui-ci a d’autres priorités pour le moment.

« J'ai déjà de la chance de pouvoir participer à cette Coupe du monde à l'âge de 35 ans »

En effet, Lionel Messi est focalisé sur la fin de la première partie de saison, avec le Mondial en ligne de mire, son grand objectif. Interrogé par DirecTV , le septuple Ballon d’Or ne cache pas sa satisfaction à l’idée de participer à la Coupe du Monde au Qatar : « J'ai déjà de la chance de pouvoir participer à cette Coupe du monde à l'âge de 35 ans. Il faut être réaliste, je me sens très bien physiquement, mieux que l'année dernière. Mentalement, physiquement, après avoir passé le Covid », confie Lionel Messi, testé positif en début d’année.

« Après cette Coupe du monde, nous verrons »