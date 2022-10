Foot - Mercato

Mercato : Une décision est prise pour l’avenir de Cristiano Ronaldo

Publié le 21 octobre 2022 à 09h15

Hugo Chirossel

Sur le départ tout au long de l’été, Cristiano Ronaldo a finalement été retenu par Manchester United. Mais la situation du Portugais ne s’arrange pas, notamment après son comportement lors de la victoire face à Tottenham (2-0) mercredi dernier. Erik ten Hag semble désormais décidé à s’en séparer le plus rapidement possible.

Tout avait bien commencé pour le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Le Portugais a marqué 24 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, mais cela a été insuffisant pour permettre aux Red Devils d’obtenir leur qualification pour la Ligue des champions.

Une attitude qui ne passe pas

Voulant participer à la plus grande des compétitions européennes, Cristiano Ronaldo souhaitait s’en aller cet été, mais ses dirigeants ne l’entendaient pas de cette oreille. Quelques mois plus tard, la situation semble avoir totalement changé et l’ancien attaquant du Real Madrid se dirige plus que jamais vers la sortie.

Ten Hag ne veut plus de Ronaldo