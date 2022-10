Foot - Mercato

Mercato : Sanctionné après son coup de sang, Ronaldo sort du silence

Publié le 21 octobre 2022 à 08h30

Cristiano Ronaldo connaît le verdict après son coup de sang lors de la rencontre face à Tottenham jeudi dernier. Pour avoir quitté le stade avant le coup de sifflet final, l'international portugais a été écarté du groupe pour affronter Chelsea samedi. Sur les réseaux sociaux, le joueur de Manchester United a répondu à son club.

« Cristiano ne fera pas partie de l'équipe de Manchester United pour le match de ce samedi contre Chelsea. Le reste de l'équipe est entièrement concentré sur la préparation de ce match ». Par ce court communiqué, Manchester United sanctionnait Cristiano Ronaldo, auteur d'un comportement jugé déplacé. Laissé sur le banc lors de la rencontre face à Tottenham jeudi, le joueur portugais était rentré au vestiaire avant le coup de sifflet final et a quitté l'enceinte du stade. Ecarté du choc face à Chelsea, Ronaldo a répondu, à sa manière, en publiant un long message sur son compte Instagram.

🇵🇹CRISTIANO se explica ‘a su manera’ en Instagram tras haber sido apartado por Ten Hag. 🔴⚪️⚫️@ManUtd pic.twitter.com/KX2btdAOtg — Tiempo de Juego (@tjcope) October 20, 2022

« Je suis la même personne et le même professionnel que j'ai été pendant les 20 dernières années »

« Comme je l'ai toujours fait tout au long de ma carrière, j'essaie de vivre et de jouer respectueusement envers mes collègues, mes adversaires et mes entraîneurs. Cela n'a pas changé. Je n'ai pas changé. Je suis la même personne et le même professionnel que j'ai été pendant les 20 dernières années en jouant au football d'élite, et le respect a toujours joué un rôle très important dans mon processus décisionnel. J'ai commencé très jeune, les exemples de joueurs les plus âgés et les plus expérimentés étaient toujours très importants pour moi » a lâché Ronaldo.

« Bientôt nous serons de nouveau ensemble »