Mercato : Manchester United annonce une décision radicale après le craquage de Ronaldo

Publié le 20 octobre 2022 à 19h10 - mis à jour le 20 octobre 2022 à 19h14

Laissé sur le banc des remplaçants lors du choc face à Tottenham, Cristiano Ronaldo n'a pas attendu le coup de sifflet final pour se rendre dans les vestiaires. Irrité par les décisions de son entraîneur, le joueur de Manchester United aurait quitté le stade sans passer par les vestiaires. Ce jeudi, le club a publié un communiqué pour annoncer des sanctions sportives.

Après avoir réclamé son transfert lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo traîne son spleen à Manchester United. L'international portugais ne cache pas son malaise à chacune de ses apparitions, alors que son entraîneur n'hésite pas à le laisser sur le banc des remplaçants lors de chocs comme face à Manchester City le 2 octobre dernier ou face à Tottenham ce jeudi.

En grande difficulté, Ronaldo a craqué

Laissé sur le banc, Ronaldo ne s'est pas attardé sur le côté du terrain, L'international portugais a quitté le terrain avant le coup de sifflet final et aurait quitté l'enceinte du stade sans passer par la case vestiaire selon les informations de The Athletic . Après la victoire de son équipe (2-0), Erik Ten Hag a été questionné sur le comportement de Ronaldo.

« Je veux me concentrer sur l'équipe

« Non, je n'ai pas fait attention (au départ de Cristiano Ronaldo avant la fin du match). Je m'en occuperai demain (jeudi). Je veux me concentrer sur l'équipe. C'était une magnifique performance de la part des 11 joueurs. Pour répondre à votre question, oui, nous nous occuperons de Ronaldo demain. Aujourd'hui, nous avons vu 11 joueurs qui défendent, 11 joueurs qui attaquent, et il y avait beaucoup de rythme en attaque également. Je suis satisfait de cela. Mais je ne dirai pas que je suis totalement satisfait parce que "bon", ce n'est pas assez bon ! Cela doit être la norme ici à United » a déclaré Erik Ten Hag après la rencontre.

Ronaldo ne disputera pas le choc face à Chelsea