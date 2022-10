Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo craque totalement, la raison est dévoilée

Annoncé sur le départ pendant tout l’été, Cristiano Ronaldo a fini par rester à Manchester United, faute de solution. Remplaçant depuis le début de saison, le Portugais a fait savoir sa colère en quittant Old Trafford avant la fin du match contre Tottenham. Avant la rencontre, l’attaquant de 37 ans aurait refusé d’entrer en jeu.

Cristiano Ronaldo vit des temps très compliqués. Alors qu’il souhaitait quitter Manchester United l’été dernier, le Portugais n’a pas trouvé de porte de sortie, il a donc été contraint de rester chez les Red Devils . Mais l’arrivée d’Erik ten Hag a tout changé puisque le quintuple Ballon d’Or se retrouve désormais remplaçant.

Une fois de plus sur le banc pour la réception de Tottenham, Cristiano Ronaldo n’est pas entré… puisqu’il a décidé de quitter Old Trafford avant la fin de la rencontre. Ce jeudi, Manchester United a publié un communiqué pour annoncer que Ronaldo ne ferait pas partie du groupe pour le choc contre Chelsea.

BREAKING: Cristiano Ronaldo REFUSED to come on as a substitute in Man Utd's win over Spurs before leaving Old Trafford early. Full exclusive story on @MailOnline shortly #mufc