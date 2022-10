Foot - Mercato

Mercato : En plein calvaire, Cristiano Ronaldo reçoit un terrible message

Publié le 21 octobre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Mercredi soir, Cristiano Ronaldo a encore fait parler de lui. Furieux de devoir rester sur le banc, sans entrer en jeu, le Portugais est rentré aux vestiaires avant même la fin du match. Une situation qui fait grandement parler, mais Erik ten Hag veut se concentrer sur son équipe qui a dominé Tottenham (2-0).

La situation de Cristiano Ronaldo ne s'améliore pas. Bien au contraire même. Et pour cause, mercredi soir, alors que Manchester United dominait Tottenham (2-0), le quintuple Ballon d'Or s'est illustré en dehors du terrain. Prenant conscience qu'il n'entrerait pas sur la pelouse, Cristiano Ronaldo est rentré aux vestiaires avant même la fin du match. Furieux, Cristiano Ronaldo commence donc à sérieusement s'agacer de sa situation. Mais Erik ten Hag n'hésite pas à le recadrer.

Mercato : Ces terribles révélations sur le coup de sang de Cristiano Ronaldo https://t.co/3ruv7BbLdZ pic.twitter.com/R1PxINUftr — le10sport (@le10sport) October 20, 2022

«Je veux me concentrer sur l'équipe»

« Non, je n'ai pas fait attention (au départ de Cristiano Ronaldo avant la fin du match). Je m'en occuperai demain (jeudi). Je veux me concentrer sur l'équipe. C'était une magnifique performance de la part des 11 joueurs », lance l'entraîneur de Manchester United en conférence de presse, dans des propos rapportés par L'EQUIPE , avant d'en rajouter une couche.

«Cela doit être la norme ici à United»