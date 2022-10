Foot - Mercato

Mercato : Sur le départ, Cristiano Ronaldo a refusé un transfert énorme

Revenu à Manchester United à l’été 2021, Cristiano Ronaldo voulait déjà partir lors du dernier mercato estival. Désireux de jouer la Ligue des Champions, l’international portugais a réclamé son transfert mais aucune équipe ne s’est positionnée… hormis le club d’Al Hilal. Pas intéressé, l’ancien de la Juventus a dit non.

Après la saison décevante de Manchester United, Cristiano Ronaldo a rapidement fait comprendre qu’il voulait quitter les Red Devils . Pendant tout le mercato, Jorge Mendes, son agent, l’a proposé à de nombreux clubs. Le Milan AC, Chelsea, le Bayern Munich, Naples ou encore le Sporting mais aucune piste ne s’est avérée payante.

Pourtant, à en croire les informations du Manchester Evening News , Cristiano Ronaldo avait une option concrète. En effet, le club d’Al Hilal lui aurait fait une proposition XXL mais Ronaldo a refusé d’aller plus loin.

🚨 If Cristiano Ronaldo leaves Manchester United in January, signing a replacement would be a strong consideration. (Source: @David_Ornstein) pic.twitter.com/aJ7zT29BsG