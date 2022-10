Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria annonce la couleur pour le mercato d'hiver

Publié le 20 octobre 2022 à 19h30

Après avoir été très actif sur le dernier mercato estival, l’OM pourrait de nouveau l’être cet hiver. Même si Igor Tudor parvient à faire briller son équipe, son effectif a quelques manques. Interrogé sur le mercato hivernal, Pablo Longoria assure qu’il est prêt à renforcer l’effectif puisque la situation économique est bonne.

L’été dernier, l’OM a encore été très actif sur le marché des transferts. Avec les nombreux départs en défense (William Saliba, Duje Caleta-Car, Alvaro Gonzalez, Luan Peres), Pablo Longoria n’avait d’autre choix que d’étoffer l’effectif marseillais. Du monde est arrivé derrière mais pas seulement. La venue d’Igor Tudor a entraîné quelques changements et l’OM ne s’est pas privé. Toutefois, Tudor aimerait avoir un peu plus profondeur de banc, notamment au milieu… mais pas que.

Pablo Longoria éteint le feuilleton Ronaldo

Cela tombe bien, le mercato hivernal arrive vite. Après avoir fait venir Alexis Sanchez, Pablo Longoria a été relancé sur une éventuelle venue de Cristiano Ronaldo. « Cristiano Ronaldo ? On rentre toujours dans des conversations... Le foot c'est très clair, tu fais avec les moyens que tu as à disposition, avec un équilibre économique. Tu dois tout faire pour avoir les meilleurs résultats, chercher comment améliorer l'équipe mais avec une stabilité financière. C'est important en 2022. Il faut une situation économique pérenne. Je dis qu'on est loin de ça, du recrutement de grandes stars. On est plus pour les joueurs collectifs qui nous donnent de la performance individuelle au service du collectif », reconnaît le président de l’OM au micro de l’émission Rothen s’enflamme.

« On veut toujours améliorer cette équipe »