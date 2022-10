Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se lâche sur le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 20 octobre 2022 à 18h45

Arthur Montagne

De nouveau interrogé sur la folle rumeur concernant une arrivée de Cristiano Ronaldo à l'OM, Pablo Longoria a une nouvelle fois fermement démenti cette hypothèse rappelant que le club phocéen devait répondre à certains exigences économiques, incompatibles avec une telle opération.

L'été dernier, alors que Cristiano Ronaldo faisait le forcing pour quitter Manchester United, une folle rumeur a circulé l'envoyant notamment du côté de l'OM alors que la plupart des grands clubs qui disputent la Ligue des champions ont recalé le Portugais. Néanmoins, le quintuple Ballon d'Or n'a finalement jamais quitté les Red Devils , mais même si sa situation ne s'est pas arrangée, Pablo Longoria ferme encore la porte.

«Le foot c'est très clair, tu fais avec les moyens que tu as à disposition»

« Cristiano Ronaldo ? On rentre toujours dans des conversations... Le foot c'est très clair, tu fais avec les moyens que tu as à disposition, avec un équilibre économique. Tu dois tout faire pour avoir les meilleurs résultats, chercher comment améliorer l'équipe mais avec une stabilité financière. C'est important en 2022. Il faut une situation économique pérenne. Je dis qu'on est loin de ça, du recrutement de grandes stars. On est plus pour les joueurs collectifs qui nous donnent de la performance individuelle au service du collectif », lance le président de l'OM au micro de RMC .

Longoria a plusieurs fois démenti pour Ronaldo

Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Pablo Longoria dément fermement la possibilité d'un transfert de Cristiano Ronaldo à l'OM. Cet été, il l'avait déjà dit à plusieurs reprises bien que la rumeur s'était propagée sur les réseaux sociaux. Mais visiblement c'est clair, la star portugaise ne signera pas à Marseille.