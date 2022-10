Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La mise au point de Longoria pour ce départ à l'OM

Publié le 20 octobre 2022 à 13h10

Thibault Morlain

Selon les dernières révélations de L'Equipe, Pablo Longoria préparerait un grang ménage au sein de l'organigramme de l'OM. Et parmi les possibles départs annoncés, on retrouverait celui de David Friio, actuel directeur sportif. Une information qui n'a pas manqué de faire réagir Longoria. Le président de l'OM a mis les choses au point.

Si cela va bien pour l'OM d'un point de vue sportif, en interne, cela serait beaucoup plus tendu. Il faudrait d'ailleurs s'attendre à de nombreux départs au sein de l'organigramme. Jacques Cardoze, directeur de la communication, serait notamment convoqué par la direction dans les prochains jours. Mais la liste est encore longue et les victimes pourraient se multiplier au fil des semaines et des mois à l'OM.

Mercato - OM : Grosse pression en interne pour le retour de Sampaoli ? https://t.co/8HieC1j5V3 pic.twitter.com/q2DYvOoDiU — le10sport (@le10sport) October 20, 2022

Friio sur le départ ?

Ainsi, selon les informations de L'Equipe de ce jeudi, David Friio verrait également le danger se rapprocher. L'actuel directeur sportif de l'OM serait grandement fragilisé depuis quelques mois maintenant. Cela pourrait alors aboutir à un départ très prochainement...

La réponse de Longoria

Partira ? Ne partira pas ? Contacté par le quotidien sportif, Pablo Longoria a lâché sa réponse concernant l'avenir de David Friio. Et le président de l'OM a tenu à démentir un futur départ de son directeur sportif.