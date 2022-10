Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le gros aveu de Longoria sur l'arrivée de Tudor

Publié le 20 octobre 2022 à 19h00

Arrivé à l’OM cet été pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor réalise des débuts convaincants avec le club olympien. Interrogé sur la venue du technicien croate, Pablo Longoria, le président marseillais, s’est félicité de ce choix et des débuts de l’ancien entraîneur du Hellas Vérone.

Après le départ de Jorge Sampaoli au début de l’été, l’OM a dû réagir rapidement. Sur conseil de Javier Ribalta, Pablo Longoria a choisi de nommer Igor Tudor. Après une préparation très difficile, le technicien croate a totalement inversé la tendance. En cas de victoire contre Lens, l’OM peut déjà retrouver le podium, une semaine après en être descendu. Et pour le moment, tout se passe bien également en Ligue des Champions puisque le club olympien est second de son groupe.

Tudor a fini par convaincre tout le monde

Pour Pablo Longoria, c’est un soulagement de voir l’OM d’Igor Tudor performer. Après la préparation difficile, le président marseillais a été chahuté à plusieurs reprises concernant son nouvel entraîneur, à tel point que Tudor a paru menacé. Présent ce jeudi sur l’émission Rothen s’enflamme , Pablo Longoria a exprimé sa satisfaction sur l’arrivée d’Igor Tudor.

«On voulait aussi un changement de mentalité avec un entraîneur plus dur»