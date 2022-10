Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Recruté par Longoria, il s'enflamme après son transfert

Publié le 20 octobre 2022 à 15h10 - mis à jour le 20 octobre 2022 à 15h16

La rédaction

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Jordan Veretout s’est imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres d’Igor Tudor. Après cinq ans en Italie, le milieu de terrain n’a pas mis longtemps à trouver ses marques dans la cité phocéenne, une intégration rapide sur laquelle est revenu le joueur ce jeudi en conférence de presse.

Après cinq années passées en Italie, du côté de la Fiorentina puis de l’AS Rome, Jordan Veretout a retrouvé la Ligue 1 lors du dernier mercato estival en rejoignant l’OM. Et l’international français n’a pas mis longtemps avant de s’imposer sous ses nouvelles couleurs, apparaissant à chaque rencontre de l’écurie marseillaise depuis le début de la saison.

« Je trouve que ce début de saison est plutôt bien, après 5 ans hors de France »

Pour autant, Jordan Veretout n’échappe pas à quelques critiques. Présent en conférence de presse ce jeudi avant la réception de Lens samedi, Jordan Veretout s’est prononcé sur ses premiers mois à l’OM. « Les critiques ? J'essaie de faire abstraction, je me sens bien dans le groupe, avec mes coéquipiers ça va super bien, c'est sûr que je peux apporter plus, mais on a aussi des consignes du coach. Je trouve que ce début de saison est plutôt bien, après 5 ans hors de France », confie le milieu de terrain.



« Il me demande de faire la jonction entre la défense et l’attaque »