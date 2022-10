Foot - Mercato - OM

OM : Après son transfert, Veretout lâche ses vérités sur Tudor

Publié le 4 octobre 2022 à 07h00

Jules Kutos-Bertin

Arrivé à l’OM il y a deux mois à peine, Jordan Veretout est déjà un élément important de l’effectif d’Igor Tudor. Après l’avoir rencontré en Italie lorsqu’il entraînait l’Hellas Vérone, l’international français le découvre désormais en privé. Veretout s’est confié sur la méthode Tudor et ce que demande clairement le technicien croate.

Même s’il a passé cinq ans loin de la Ligue 1, Jordan Veretout n’aura pas mis longtemps à s’acclimater à l’OM. A peine arrivé, l’international français occupe déjà un rôle très important dans l’effectif d’Igor Tudor, un entraîneur qu’il connaît très bien puisqu’il l’a croisé en Italie à plusieurs reprises.

Veretout connaît bien Tudor

« Je le connais depuis l’Italie. L’an dernier, il nous a mis en difficulté parce que c’est un jeu qui est difficile pour les adversaires. Quand tu les joues, toute la semaine, avant, tu travailles sur cet aspect. C’est un coach qui est dans l’agressivité, qui va chercher haut, il aime bien que ses joueurs se projettent sans réfléchir. C’est pour ça qu’aujourd’hui tu peux voir nos défenseurs faire des centres ou être dans la surface », assure Veretout dans un entretien accordé à RMC Sport.

