Foot - Mercato - OM

OM : Après son arrivée, Igor Tudor reçoit un soutien inattendu

Publié le 3 octobre 2022 à 23h30

Bernard Colas

Successeur de Jorge Sampaoli sur le banc de touche, Igor Tudor connaît un excellent début de saison en Ligue 1, mais le bilan européen est bien plus négatif puisque l’OM n’a pas encore remporté de match en Ligue des champions. À la veille de la rencontre décisive contre le Sporting, Rúben Amorim a salué les premiers pas de son homologue croate.

Nommé à la tête de l’OM cet été pour succéder à Jorge Sampaoli, Igor Tudor a connu des débuts mouvementés dans la cité phocéenne. Loin de faire l’unanimité dans un premier temps après la terrible série de mauvais résultats lors de la préparation estivale, l’entraîneur croate est parvenu à renverser la tendance grâce à l’excellent début de saison de l’OM en Ligue 1. Dauphin du PSG, le club est invaincu dans l’hexagone, mais le bilan est bien plus sombre en Ligue des champions, avec deux défaites en autant de rencontres (Tottenham et Eintracht). Malgré ce bilan européen négatif, Rúben Amorim, l’entraîneur du Sporting, se méfie d’Igor Tudor à la veille de rencontre l’OM.

« À mon avis, il sera un grand entraîneur »

Présent en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur du Sporting s’est montré dithyrambique à l’égard d’Igor Tudor, saluant son travail depuis sa venue à l’OM. « La différence entre Tudor et moi, c’est qu'il était un grand footballeur. Il était à la Juventus en tant qu’adjoint de Pirlo et il fait un excellent travail ici. C'est l'équipe qui presse le plus en Ligue 1, nous sommes allés recueillir ces données et elles sont importantes pour nous. À mon avis, il sera un grand entraîneur, mais j'espère qu'il perdra demain », confie Rúben Amorim, relayé par le média portugais Publico .

Mercato - OM : Un avenir à la Villas-Boas pour Tudor ? https://t.co/4AcHVcTzBY pic.twitter.com/azseHBpvFX — le10sport (@le10sport) October 3, 2022

« Ils n'auraient pas dû perdre leurs deux premiers matches »