Mercato : Ces révélations fracassantes sur le clash entre Ten Hag et Ronaldo

Désireux de quitter Manchester United l’été dernier, Cristiano Ronaldo a fini par rester. Ce mercredi, le Portugais a fait savoir sa colère en quittant Old Trafford avant la fin du match contre Tottenham. L’occasion pour la presse anglaise de revenir sur sa relation très difficile avec Erik ten Hag.

La saison dernière, pour son grand retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo a enfilé le costume de super héros. Meilleur buteur des Red Devils , le Portugais a été la sauveur à plusieurs reprises, même si ses efforts n’ont pas suffi pour permettre à Manchester United de retrouver la Ligue des Champions. Résultat, Cristiano Ronaldo avait demandé son transfert, lui qui souhaitait absolument disputer la C1 cette saison.

Même si Jorge Mendes, son agent, l’a proposé un peu partout, Cristiano Ronaldo n’a pas trouvé de porte de sortie. L’ancien buteur de la Juventus n’a donc pas eu d’autre choix que de rester à Manchester United sous les ordres d’Erik ten Hag, nouvel entraîneur du club mancunien. Dès son arrivée, le technicien néerlandais a mis en place ses idées avec un nouveau rôle pour Cristiano Ronaldo : celui de remplaçant.

Cristiano Ronaldo has underestimated Erik ten Hag too many times #mufchttps://t.co/jETSglIn8C