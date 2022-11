Foot - PSG

PSG : Après sa terrible désillusion, Sergio Ramos reçoit un énorme message

Publié le 11 novembre 2022 à 13h15

Arthur Montagne

Bien qu'il ait laissé ses pépins physiques de côté, Sergio Ramos n'a pas été retenu par Luis Enrique pour disputer la Coupe du monde avec l'Espagne. Un choix que le sélectionneur de la Roja a tenu à justifier. A l'inverse, deux joueurs du PSG sont présents dans cette liste.

C'était un moment très attendu. De retour à un bon niveau, Sergio Ramos semble avoir laissé de côté ses pépins physiques et enchaîne les matches avec le PSG. Une situation qui lui a redonné du crédit à quelques mois de la Coupe du monde. Mais Luis Enrique a mis fin au suspens en annonçant sa liste pour le Mondial au Qatar. Et Sergio Ramos n'en fait pas partie. Un choix commenté par le sélectionneur de la Roja .

PSG : Gros coup dur pour Sergio Ramos https://t.co/Yjb6Z07to5 pic.twitter.com/wPaI5dPlCV — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

Luis Enrique botte en touche pour Sergio Ramos

« Pourquoi riez-vous ? (rires) C’est ma règle de ne pas parler d’absences. Cela arrive à tous les sélectionneurs. Je n’entrerai pas dans l’évaluation de ceux qui ne figurent pas sur la liste. Tous ceux qui ont joué ont ma reconnaissance. Les plus importants sont les 26 qui en sont. Parmi les absences, je préfère ne pas donner d’avis. Je vous laisse faire », assure Luis Enrique en conférence de presse.

Soler et Sarabia iront au Mondial

En plus de Sergio Ramos, Juan Bernat, Sergio Rico et Fabian Ruiz resteront à Paris. A l'inverse, Carlos Soler et Pablo Sarabia sont bien présents dans la liste de Luis Enrique et représenteront le PSG au sein de la sélection espagnole.