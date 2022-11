Foot - PSG

PSG : En plus de Neymar, Messi est proche d’un cadre du vestiaire

Publié le 12 novembre 2022 à 20h45

Thomas Bourseau

Très proche de Neymar depuis leur collaboration de quatre saisons au FC Barcelone, Lionel Messi partage une autre relation très forte avec un membre du vestiaire du PSG : Marco Verratti. Et leur proximité remonterait à quelques années.

Lors de sa première saison au PSG, lui qui est arrivé à l’été 2021, Lionel Messi a semblé peiner à s’acclimater à sa nouvelle vie à Paris et au sein du club de la capitale. Résultat, l’Argentin a réalisé un bilan plutôt mitigé de son premier exercice au Paris Saint-Germain. Cependant, la donne a changé depuis le coup d’envoi de la saison et Messi ne cesse de se montrer décisif. Et la raison prendrait notamment racine dans une relation spéciale avec Marco Verratti.

Il n’y a pas que Neymar au PSG pour Messi

Avant même que Lionel Messi débarque au PSG en 2021, le septuple Ballon d’or était déjà proche de Marco Verratti, qui semble être l’autre gros point de référence de l’ancienne star du FC Barcelone dans le vestiaire du PSG.

«Ils ont de très bons rapports et sont vraiment proches l’un de l’autre»