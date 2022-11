Foot - PSG

PSG : Neymar lâche un gros indice sur son avenir, il va imiter Messi

Publié le 12 novembre 2022 à 15h30 - mis à jour le 12 novembre 2022 à 15h36

Arthur Montagne

A l'approche de la Coupe du monde, Neymar s'est prononcé sur son avenir international. Et comme Lionel Messi, le Brésilien annonce qu'au Qatar, il disputera peut-être son dernier Mondial. Le numéro 10 du PSG assure que tout dépendra de plusieurs critères, mais il jouera comme si c'était son ultime chance d'être Champion du monde.

Dans quelques jours, le coup d'envoi de la Coupe du monde sera donné, et cette année, plusieurs stars auront leur dernière chance d'être champion du monde. C'est le cas de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui disputeront leur dernier Mondial sur les pelouses qataris. C'est également le cas de Neymar. Le Brésilien porte la Seleçao depuis une dizaine d'années et a rarement eu de la chance à la Coupe du monde. Gravement blessé contre la Colombie en quart de finale en 2014, Neymar était arrivé très diminué en 2018 en Russie. Cette fois-ci, il semble en pleine possession de ses moyens et reconnaît qu'il disputera peut-être son dernier Mondial.

«Je vais jouer comme si c'était ma dernière Coupe du monde»

« Je vais jouer comme si c'était ma dernière. Je parle à mon père, nous parlons toujours, jouez chaque match comme si c'était le dernier parce que vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Je ne peux pas garantir que je jouerai une autre Coupe du monde ou que je... Honnêtement, je ne sais pas. Je vais jouer comme si c'était ma dernière. Je pourrais en jouer un autre, peut-être pas. Ça dépend... Il y aura un changement d'entraîneur, je ne sais pas si l'entraîneur m'aimera », lance le numéro 10 du PSG au micro de Globo Esporte avant de poursuivre.

«Ça dépend de comment je vais être»