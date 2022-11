Foot - PSG

PSG : Lionel Messi fait une énorme annonce avant la Coupe du monde

Publié le 12 novembre 2022 à 10h00

Arthur Montagne

A quelques jours de disputer sa cinquième Coupe du monde, Lionel Messi ne cache pas ses ambitions. Le numéro 30 du PSG court toujours après son premier titre mondial et il espère le décrocher au Qatar. Vainqueur de la Copa America en 2021, Lionel Messi est d'ailleurs très enthousiaste et croit en les chances de l'Argentine.

Les listes des sélections participant à la Coupe du monde ont été dévoilées, et sans surprise, Lionel Messi fait bien évidemment partie du groupe retenu par Lionel Scaloni avec l'Argentine. Du haut de ses 35 ans, le numéro 30 du PSG disputera d'ailleurs très probablement sa dernière Coupe du monde et voit donc se présenter son ultime chance de décrocher le sacre mondial. Vainqueur de la Copa America en 2021, Lionel Messi a décroché son premier titre majeur avec la sélection et compte bien surfer sur cette dynamique pour aller décrocher le Graal. D'ailleurs, l'ancien joueur du FC Barcelone voit des similitudes entre l'Argentine de 2014, finaliste de la Coupe du monde contre l'Allemagne, et le groupe d'aujourd'hui.

Lionel Messi affiche ses grandes ambitions

« J'étais très jeune quand j'ai joué ma première Coupe du Monde. J'en ai profité mais j'avais aussi l'innocence ou même l'agacement de vouloir jouer, d'en vouloir plus. C'est bien d'un côté, mais je manquais beaucoup de plaisir à force d'y penser. Ensuite, la Coupe du monde 2014 : c'était une expérience inoubliable que j'ai beaucoup appréciée et qui m'a fait comprendre que la chose principale et importante est d'avoir un groupe fort et uni qui, à long terme, vous mènera à l'objectif important. Et moi, aujourd'hui, je vois beaucoup de similitudes entre ce groupe et celui de 2014, et tout ce processus jusqu'à la finale de la Coupe du monde. Ils se ressemblent beaucoup pour moi en raison de l'équipe qui a été mise en place, et de sa force mentale et de groupe, ce qui, je pense, est très important. Ensuite, je pense avoir appris que gagner le premier match est la meilleure façon de commencer la Coupe du monde ; je pense que c'est fondamental et que cela vous influence grandement pour le reste de la Coupe du monde. Ensuite, j'apprends aussi de ce que je vis à travers mon expérience », assure Lionel Messi dans une interview accordée à Olé .

«On sait que nous pouvons gagner»