PSG : Galtier annonce une nouvelle révolution

Publié le 11 novembre 2022 à 15h30

Arthur Montagne

Après avoir changé une première fois de système, délaissant son 3-4-1-2 pour un 4-3-1-2, Christophe Galtier n'écarte pas l'hypothèse de mettre en place un troisième schéma tactique. L'objectif est clair : surprendre les adversaires en brouillant les pistes. Mais pour le moment, le coach du PSG ne donne pas le détail de ce nouveau système.

Nommé entraîneur du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a rapidement décidé d'installer une défense à trois dans un schéma en 3-4-1-2. L'ancien coach du LOSC considérait qu'il s'agissait du système le plus adapté à son effectif, et cela a porté ses fruits en début de saison. Cependant, une fois l'effet de surprise passé, le PSG s'est mis à ronronner, ce qui a poussé Christophe Galtier à revoir ses plans. C'est donc un 4-3-1-2 qui a vu le jour, permettant notamment à Marquinhos ou Sergio Ramos d'évoluer à deux défenseurs centraux, ce qui leur convient mieux, tout en intégrant un troisième milieu de terrain, en l'occurrence Fabian Ruiz, afin d'apporter plus d'équilibre. Et ce n'est pas terminé.

Un nouveau système après la Coupe du monde ?

En effet, présent en conférence de presse avant le dernier match avant la Coupe du monde, Christophe Galtier annonce avoir l'intention de mettre en place un troisième système : « Pour l'instant, on a vu deux systèmes tactiques au Paris Saint-Germain, mais je réfléchis, avec mon staff. Je réfléchis à une autre animation pour qu'on puisse récupérer le ballon le plus tôt possible. Le système à trois, avec deux pistons, nous a permis de gagner beaucoup de matchs. En passant à quatre, nous avons aussi été performants, mais j'ai une réflexion sur un troisième système pour surprendre les adversaires . »

«Nous avons un gros point fort dans l'animation offensive»