Foot - PSG

PSG : Après sa traversée du désert, Ekitike est soulagé

Publié le 13 novembre 2022 à 16h30

Hugo Chirossel

En difficulté depuis son arrivée au PSG, Hugo Ekitike a retrouvé le sourire ce dimanche face à l’AJ Auxerre (5-0). Passeur décisif pour Renato Sanches sur le quatrième but parisien, il s’est également offert sa première réalisation sous les couleurs du club de la capitale. Un réel soulagement pour l’ancien attaquant du Stade de Reims.

Le Paris Saint-Germain passera la trêve internationale confortablement installé en tête de la Ligue 1. Le PSG s’est tranquillement imposé face à l’AJ Auxerre ce dimanche au Parc des Princes (5-0), et compte cinq points d’avance sur le RC Lens, deuxième, avant la Coupe du monde. Une rencontre marquée par le premier but d’Hugo Ekitike depuis son arrivée à Paris, auteur de la cinquième réalisation de son équipe, après avoir été passeur décisif pour Renato Sanches.

Mercato - PSG : Mbappé a un plan machiavélique avec Benzema pour son transfert https://t.co/2jFPtaBXrv pic.twitter.com/GfAKtglat3 — le10sport (@le10sport) November 13, 2022

« Ça me libère »

Au micro de Prime Vidéo , l’attaquant âgé de 20 ans s’est confié sur son soulagement après avoir enfin trouvé le chemin des filets cette saison. « J'ai ressenti beaucoup d'émotions, car je marque au Parc, à la maison. Ça me libère même si je n'aime pas dire ce mot, mais je l'attendais. Je suis content de marquer mon premier but ici. On se charrie beaucoup avec mes coéquipiers, on se chambre. Ils savaient que j'attendais ce but. Ça me fait du bien de voir que tout le monde est heureux. Je suis un joueur de collectif, j'aime bien passer des bons moments sur le terrain et en dehors », a-t-il déclaré.

« Je montre que je mérite ma place sur le terrain »