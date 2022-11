Foot - PSG

Mbappé, Coupe du monde... Messi fait encore des cauchemars de l'équipe de France

Publié le 13 novembre 2022 à 04h00

A quelques jours du début de la Coupe du monde, Lionel Messi a affiché ses ambitions avec l'Argentine. Et le numéro 30 du PSG s'est également remémoré le Mondial 2018 et l'élimination contre l'équipe de France en huitième de finale. Une affiche qui pourrait d'ailleurs être la même cette année, la France et l'Argentine pouvant se retrouver après la phase de groupes.

Comme Cristiano Ronaldo ou encore Neymar, Lionel Messi débarque au Qatar avec sa dernière chance d'être champion du monde. Auteur d'un excellent début de saison, le numéro 30 du PSG est amitieux, mais garde aussi des mauvais souvenirs de la dernière Coupe du monde. En 2018, l'Argentine avait effectivement été éliminée dès les huitièmes de finale par l'équipe de France grâce notamment à un excellent Kylian Mbappé. Et alors que les deux nations pourraient se retrouver une nouvelle fois en huitième de finale, Lionel Messi préfère ne pas y penser.

Messi n'a pas oublié les Bleus

« C'est une erreur, n'est-ce pas ? De penser aux huitièmes de finale. Nous devons nous concentrer sur le premier match. Gagner le premier match est fondamental pour commencer la Coupe du Monde sur la bonne voie, pour marquer trois points à la fois. Je pense que cela vous rassure pour les matchs suivants et aujourd'hui on peut se dire "oui, ça peut être comme ci et comme ça", mais ensuite les choses se passent différemment. Lors de la dernière Coupe du monde, avant de commencer, nous étions déjà au sommet. Puis nous sommes arrivés en huitième de finale, nous avons pensé au groupe, à nos adversaires, et à la fin, tout a été différent. Je pense qu'il y a toujours des événements inattendus qui se produisent dans la Coupe du monde, donc nous devons seulement nous concentrer sur le premier match maintenant », lance le numéro 30 du PSG à Olé , avant d'imaginer un parcours comme celui de 2014.

