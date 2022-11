Foot - PSG

PSG : Surprise, Galtier prépare une nouvelle révolution

Publié le 12 novembre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

Présent en conférence de presse en marge de la réception de l'AJ Auxerre pour le dernier match avant la Coupe du monde, Christophe Galtier a révélé qu'il envisageait d'utiliser un troisième système tactique après le 3-4-1-2 et le 4-3-1-2 afin de surprendre les adversaires.

Nommé sur le banc du PSG cet été, Christophe Galtier avait rapidement instauré un système à trois défenseurs axiaux, avant de changer récemment en optant pour un 4-3-1-2. L'idée de l'entraîneur parisien est d'être imprévisible pour ses adversaires et c'est la raison pour laquelle il annonce vouloir mettre en place un troisième système.

«Je réfléchis à une autre animation»

« Pour l'instant, on a vu deux systèmes tactiques au Paris Saint-Germain, mais je réfléchis, avec mon staff. Je réfléchis à une autre animation pour qu'on puisse récupérer le ballon le plus tôt possible. Le système à trois, avec deux pistons, nous a permis de gagner beaucoup de matchs. En passant à quatre, nous avons aussi été performants, mais j'ai une réflexion sur un troisième système pour surprendre les adversaires », assure le coach du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

