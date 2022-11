Foot - PSG

PSG : Nouvelles révélations sur la relation entre Christophe Galtier et Kylian Mbappé

Publié le 11 novembre 2022 à 21h10

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé fait surtout parler de lui pour son comportement en dehors du terrain. Alors qu’il s’était plaint de son positionnement, Christophe Galtier lui avait répondu assez sèchement. Pour autant, la relation entre l’attaquant du PSG et son entraîneur serait bonne.

Même avec Lionel Messi et Neymar dans l’effectif, c’est encore Kylian Mbappé qui fait le plus de bruit au PSG. Un peu critiqué depuis le début de saison, l’international français conserve tout de même des statistiques impressionnantes. Ce qui fait jaser, c’est son attitude en dehors du terrain. Cinq mois seulement après sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé aurait demandé son transfert, une envie directement liée à son agacement envers son positionnement.

Galtier n’avait pas apprécié la déclaration de Mbappé

Après le match à Reims, Kylian Mbappé avait fait le buzz en publiant une story avec le hashtag #PivotGang . Ce qui n’avait pas vraiment plu à Christophe Galtier… « J'échange quotidiennement avec Kylian, j'avais écouté attentivement sa déclaration avec les Bleus. Il est dans un système offensif qui lui correspond bien avec un attaquant de référence qui était Olivier Giroud et qui peut être Karim Benzema. Je ne sais pas quelles étaient les promesses faites à Kylian lors de sa prolongation. En revanche, je sais que nous avons souvent parlé avec le président et Luis Campos de l'importance de recruter un attaquant dans un autre profil qui pourrait s'associer avec Kylian même si nous avons Hugo qui est très jeune. Nous n'y sommes pas arrivés mais je crois que nous avons d'autres joueurs comme Ney et Messi qui peuvent bien servir Kylian », avait lâché l’entraîneur du PSG.

