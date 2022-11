Foot - PSG

PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Icardi ?

Publié le 11 novembre 2022 à 19h15

Axel Cornic

Le duo formé par Mauro Icardi et Wanda Nara fait énormément parler depuis un an. Les deux seraient vraisemblablement séparés et cela a une incidence sur la carrière de l’attaquant du Paris Saint-Germain, actuellement prêté à Galatasaray. Mais un récent évènement pourrait tout remettre en question...

Ça faisait longtemps qu’on ne parlait pas de Mauro Icardi, pour autre chose que ses frasques avec Wanda Nara. L’Argentin a en effet semblé redevenir un véritable joueur de football ces dernières semaines et cela s’est d’ailleurs vu lors du derby stambouliote entre Galatsaray et Besiktas (2-1), avec son premier doublé depuis avril 2021.

Icardi et Wanda Nara aperçus ensemble à Istanbul

Pourtant, les affaires people pourraient revenir au premier plan ! Plusieurs médias argentins et turcs ont publié des photos de Mauro Icardi et de Wanda Nara, de nouveau ensemble. La Gazzetta dello Sport confirme ces retrouvailles, qui ont d’ailleurs beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux.

« Mon rendez-vous parfait »