Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur le transfert de Mauro Icardi

Publié le 10 novembre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

Au PSG, Mauro Icardi n’était clairement plus en odeur de sainteté. Ainsi, durant le dernier mercato estival, Luis Campos et Antero Henrique ont tout fait pour se débarrasser de l’attaquant argentin. Le feuilleton a duré, mais une solution a fini par être trouvée. Icardi est ainsi parti en Turquie, à Galatasaray dans le cadre d’un prêt, sans option d’achat. Toutefois, il n’est pas exclu que cela se transforme en transfert définitif.

Parmi les nombreux indésirables du PSG poussés vers la sortie cet été, on retrouvait notamment le nom de Mauro Icardi. Bien que le club de la capitale se cherchait un nouvel attaquant, l’Argentin n’entrait pas dans les plans de Luis Campos et Christophe Galtier. Invité à se trouver un nouveau club, Icardi a été annoncé notamment en Italie. C’est finalement en Turquie qu’il a posé ses valises. Le natif de Rosario a ainsi été prêté, sans option d’achat, à Galatasaray. A noter également que le PSG prend en charge une grosse partie du salaire de l’attaquant de 29 ans.

3 buts avec Galatasaray

Alors que Mauro Icardi fait actuellement plus parler de lui pour ses déboires extra-sportifs avec son divorce avec Wanda Nara, il commence à briller avec Galatasaray. L’attaquant prêté par le PSG reste notamment sur 3 buts et 1 passes décisives sur les 3 derniers matchs avec le club stambouliote. La question est maintenant de savoir si Icardi pourra continuer sur cette lancée. Cela impactera forcément son avenir. Au point de lui permettre de rester à Galatasaray ? Son président ne l’exclut pas.

