Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour le «nouveau Neymar»

Publié le 9 novembre 2022 à 16h15

Arthur Montagne

C'est le nouveau crack du football brésilien et tout le monde se l'arrache. En effet, Endrick brille du haut de ses 16 ans avec Palmeiras et pourrait se retrouver au cœur d'une énorme bataille pour son transfert. Et pour cause, le PSG, le FC Barcelone, le Real Madrid et Chelsea sont dans le coup pour le recruter.

Le PSG semble bien décidé à frapper fort lors des prochains mercato. En attirant Luis Campos, le club de la capitale semble clairement avoir l'attention de se tourner vers le recrutement de jeunes talents. Ainsi, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG est très actif pour le transfert d'Andrey Santos. Mais un autre crack brésilien a tapé dans l'œil de Luis Campos.

EXCLU @le10sport : Le PSG se tient prêt pour Andrey Santos (Vasco de Gama)▶️ 5 clubs ont déjà dégainé, dont le Barça et Newcastle▶️ Paris n’a pas encore fait d’offre mais a signifié son vif intérêt ▶️ Transfert possible en janvier. Environ 20M€https://t.co/6FdUKFe03d — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 9, 2022

Le PSG s'active pour Endrick

En effet, selon les informations du Parisien , le PSG est bien dans la course pour le transfert d'Endrick. Luis Campos suit de près l'évolution du jeune attaquant de Palmeiras depuis trois ans et pourrait donc prochainement passer à l'action. Mais pour cela, il faudra battre la concurrence.

Barcelone, Chelsea et Real Madrid dans le coup ?