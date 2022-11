Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a un plan machiavélique avec Benzema pour son transfert

Publié le 13 novembre 2022 à 16h00

Amadou Diawara

Malgré un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit, Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat de trois saisons avec le PSG. Toutefois, le numéro 7 parisien regretterait déjà son choix. Et pour réaliser son rêve de signer à la Maison-Blanche, Kylian Mbappé voudrait se servir de Karim Benzema et de Jude Bellingham.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé avait un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, le numéro 7 du PSG a finalement snobé le club merengue pour parapher un nouveau bail de trois saisons à Paris. Un choix qu'il regretterait déjà.

Mbappé veut utiliser Benzema pour signer au Real

Selon les informations de Defensa Central, Kylian Mbappé estimerait qu'il a fait une erreur en recalant le Real Madrid pour le PSG. Et alors que sa trahison envers la Maison-Blanche lui a fait manquer une grosse opportunité, le crack français de 23 ans n'a pas renoncé à son rêve de rejoindre le Santiago Bernabeu. Pour exaucer son souhait, Kylian Mbappé aurait d'ailleurs monté un plan en deux parties, en utilisant à la fois Karim Benzema et Jude Bellingham.

Mbappé compte sur Bellingham pour rejoindre le Real